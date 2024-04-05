В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка

Как рассказали инспекторы, сегодня около 08.25 46-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Тимошенко, при правом повороте на улицу Одинцова совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
«Девочка доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска», — рассказали подробности правоохранители.
Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
«Следует быть внимательными и пешеходам. Прежде чем пересечь дорогу, убедитесь, что все транспортные средства остановились и уступают вам дорогу», — добавили представители ГАИ.