В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка

Как рассказали инспекторы, сегодня около 08.25 46-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Тимошенко, при правом повороте на улицу Одинцова совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.