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В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Минске на улице Одинцова водитель совершил наезд на ребенка. Детали инцидента БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали инспекторы, сегодня около 08.25 46-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Тимошенко, при правом повороте на улицу Одинцова совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«Девочка доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска», — рассказали подробности правоохранители.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

«Следует быть внимательными и пешеходам. Прежде чем пересечь дорогу, убедитесь, что все транспортные средства остановились и уступают вам дорогу», — добавили представители ГАИ.