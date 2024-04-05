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Губернатор Ростовской области уточнил ущерб после атаки и ликвидации 44 БПЛА

Власти Ростовской области сообщили об ущербе после ночной атаки и ликвидации БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил информацию об ущербе после атаки и последующей ликвидации БПЛА в Морозовском районе Дона. Комментарий был опубликован в телеграм-канале главы региона.

— Никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. Бригады «Россетей» завершают ремонт.

проинформировал Василий Голубев

Также, по словам губернатора, «незначительные повреждения получило имущество граждан».

— В 16-квартирном доме были выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям окажут помощь в восстановлении имущества, — добавил Василий Голубев.

Напомним, по данным Минобороны России, в ночь на 5 апреля силы ПВО ликвидировали в Ростовской области 44 беспилотника самолетного типа.