Губернатор Ростовской области уточнил ущерб после атаки и ликвидации 44 БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил информацию об ущербе после атаки и последующей ликвидации БПЛА в Морозовском районе Дона. Комментарий был опубликован в телеграм-канале главы региона.
— Никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. Бригады «Россетей» завершают ремонт.
Также, по словам губернатора, «незначительные повреждения получило имущество граждан».
— В 16-квартирном доме были выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям окажут помощь в восстановлении имущества, — добавил Василий Голубев.
Напомним, по данным Минобороны России, в ночь на 5 апреля силы ПВО ликвидировали в Ростовской области 44 беспилотника самолетного типа.