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В Приморье мужчину подозревают в убийстве мужа знакомой из ревности

Тело убитого выбросили в озеро.

Источник: Соцсети

Жителя города Артём взяли под стражу по подозрению в убийстве мужа знакомой на почве ревности, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Предварительное расследование выдвинуло версию, что 32-летний мужчина вечером 27 марта 2024 года поссорился с потерпевшим на берегу озера рядом с посёлком Угловое. Он задушил оппонента, тело сбросил в водоём, а одежду убитого выкинул в кусты.

Жене погибшего и её дочери подозреваемый сказал, что тот якобы уехал жить в другой город.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины криминальная, так как эксперты обнаружили следы механического удушения.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.