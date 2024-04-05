В Приморье мужчину подозревают в убийстве мужа знакомой из ревности

Предварительное расследование выдвинуло версию, что 32-летний мужчина вечером 27 марта 2024 года поссорился с потерпевшим на берегу озера рядом с посёлком Угловое. Он задушил оппонента, тело сбросил в водоём, а одежду убитого выкинул в кусты.