В Приморье мужчину подозревают в убийстве мужа знакомой из ревности

Жителя города Артём взяли под стражу по подозрению в убийстве мужа знакомой на почве ревности, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
Предварительное расследование выдвинуло версию, что 32-летний мужчина вечером 27 марта 2024 года поссорился с потерпевшим на берегу озера рядом с посёлком Угловое. Он задушил оппонента, тело сбросил в водоём, а одежду убитого выкинул в кусты.
Жене погибшего и её дочери подозреваемый сказал, что тот якобы уехал жить в другой город.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины криминальная, так как эксперты обнаружили следы механического удушения.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.