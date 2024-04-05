Назван район Новосибирска, где опаснее всего посещать общепит

Всего за 2023 год в отделы полиции поступило 1108 сообщений о происшествиях в барах, кафе, ресторанах. Звонят заявители с сотовых телефонов, как правило, жалуются на стычки между персоналом общепита и посетителями, а также между гостями заведения. Другая причина вызова правоохранителей — причинение телесного вреда. В прошлом году больше всего жаловались на общепит Центрального района — 530 сообщений. В железнодорожном районе зафиксировано 478 звонков о происшествиях. Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что во время рейда в новосибирском общепите полиция задержала 18 мигрантов.