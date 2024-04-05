В Новосибирске экс-преподаватель НГМУ не смогла обжаловать приговор за взятку

Областной суд оставил неизменным наказание для бывшего старшего преподавателя кафедры фармакологии фармацевтического факультета НГМУ, Алевтины Шишкановой, за взяточничество. Даже при раскаянии и благотворительности попытки педагога изменить свой приговор не увенчались успехом.
Напомним, что приговор был объявлен Заельцовским районным судом Новосибирска 8 февраля. Согласно данным следствия, в 2022 году преподаватель получила деньги за постановку студенту хорошей оценки на экзамене. Шишканова получила 10 тысяч рублей на банковскую карту через посредника и исказила результаты экзамена, что является злоупотреблением служебным положением.
Суд признал Алевтину Шишканову виновной и приговорил к полугоду исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, её лишили права занимать преподавательские должности на 2,5 года.
Новосибирский областной суд отклонил данные аргументы и оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Решение суда в законную силу еще не вступило, а значит может быть обжаловано.
Согласно данным из открытых источников, кандидат медицинских наук Алевтина Шишканова окончила университет по специальности «Педиатрия» в 1996 году и работала здесь же. В период с 2019 по 2022 год она проходила повышение квалификации, включая обучение по специальности «Фармакология». У нее 26 лет опыта работы в научно-педагогической сфере, она является автором нескольких научных публикаций.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Бердске женщина засудила чиновника за упавшее ей на голову дерево. Редакция также писала о том, что в Новосибирске суд отправил в СИЗО директора «Центра водных видов спорта» по обвинению в растрате. Читайте также: в Новосибирской области жители посёлка заявили об отстреле собак.
Егор САФРОНОВ.