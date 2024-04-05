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В Новосибирске экс-преподаватель НГМУ не смогла обжаловать приговор за взятку

Благотворительность не помогла бывшему преподавателю Новосибирского государственного медицинского университета обжаловать приговор за взятку. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Областной суд оставил неизменным наказание для бывшего старшего преподавателя кафедры фармакологии фармацевтического факультета НГМУ, Алевтины Шишкановой, за взяточничество. Даже при раскаянии и благотворительности попытки педагога изменить свой приговор не увенчались успехом.

Напомним, что приговор был объявлен Заельцовским районным судом Новосибирска 8 февраля. Согласно данным следствия, в 2022 году преподаватель получила деньги за постановку студенту хорошей оценки на экзамене. Шишканова получила 10 тысяч рублей на банковскую карту через посредника и исказила результаты экзамена, что является злоупотреблением служебным положением.

Суд признал Алевтину Шишканову виновной и приговорил к полугоду исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, её лишили права занимать преподавательские должности на 2,5 года.

Адвокат женщины подал апелляцию, требуя отменить приговор, закрыть уголовное дело и заменить его штрафом. Защита аргументировала это тем, что Шишканова имеет безупречные характеристики, не имела ранее судимостей, раскаялась и пожертвовала деньги благотворительному фонду в знак искреннего раскаяния.

Новосибирский областной суд отклонил данные аргументы и оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Решение суда в законную силу еще не вступило, а значит может быть обжаловано.

Согласно данным из открытых источников, кандидат медицинских наук Алевтина Шишканова окончила университет по специальности «Педиатрия» в 1996 году и работала здесь же. В период с 2019 по 2022 год она проходила повышение квалификации, включая обучение по специальности «Фармакология». У нее 26 лет опыта работы в научно-педагогической сфере, она является автором нескольких научных публикаций.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Бердске женщина засудила чиновника за упавшее ей на голову дерево. Редакция также писала о том, что в Новосибирске суд отправил в СИЗО директора «Центра водных видов спорта» по обвинению в растрате. Читайте также: в Новосибирской области жители посёлка заявили об отстреле собак.

Егор САФРОНОВ.