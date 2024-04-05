В Новосибирске экс-преподаватель НГМУ не смогла обжаловать приговор за взятку

Согласно данным из открытых источников, кандидат медицинских наук Алевтина Шишканова окончила университет по специальности «Педиатрия» в 1996 году и работала здесь же. В период с 2019 по 2022 год она проходила повышение квалификации, включая обучение по специальности «Фармакология». У нее 26 лет опыта работы в научно-педагогической сфере, она является автором нескольких научных публикаций.