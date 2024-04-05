Тело лежало полгода. Кем была женщина, труп которой нашли дети в Красноярске

Как выяснил корреспондент krsk.aif.ru из своих источников в правоохранительных органах, погибшую звали Марина Ч. Ранее она проживала в Ачинске, но около полугода назад переехала в Красноярск, где жила вместе с неким мужчиной. Вместе они много выпивали, часто дрались и в целом вели маргинальный образ жизни. Сейчас правоохранители опрашивают родственников и ищут сожителя Марины, чтобы допросить его по делу.