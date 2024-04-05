Тело лежало полгода. Кем была женщина, труп которой нашли дети в Красноярске

Тело женщины, завёрнутое в одеяло и обмотанное скотчем, нашла компания подростков на помойке в Красноярске. Эта жуткая находка оказалась в городе уже третьей за неделю. Уже известно, что труп пролежал под снегом и мусором полгода. В основном остался только скелет, но личность погибшей удалось установить по отпечаткам пальцев.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Корреспондент krsk.aif.ru выяснил, кем была погибшая женщина.
Нашли среди горы мусора
Вечером 4 апреля компания подростков 15−16 лет гуляла по улице 60 лет Октября в районе общежитий в Красноярске. Ребята заскучали и решили попугать крыс на помойке рядом с домом № 102. Там они обнаружили между мусорными контейнерами тело, обёрнутое в одеяло и перемотанное скотчем. Подростки не растерялись и вызвали полицию.
Правоохранители вскрыли одеяло, внутри оказалось тело женщины. По предварительным данным СК, труп находился под снегом и мусором на протяжении полугода. При погибшей было обнаружено лишь кольцо со светлым камнем. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Опознание тела — это очень сложный процесс, в особенности, если останки уже начали превращаться в скелет. Однако следователи смогли быстро установить личность погибшей по отпечаткам пальцев. Ею оказалась 47-летняя уроженка Ачинска, которая в конце прошлого года переехала в Красноярск.
Ранее женщина не попадала под уголовную или административную ответственность, но однажды была доставлена в отделение полиции, где у неё и взяли отпечатки, уточнили корреспонденту krsk.aif.ru в Следственном комитете.
Была маргиналом?
Как выяснил корреспондент krsk.aif.ru из своих источников в правоохранительных органах, погибшую звали Марина Ч. Ранее она проживала в Ачинске, но около полугода назад переехала в Красноярск, где жила вместе с неким мужчиной. Вместе они много выпивали, часто дрались и в целом вели маргинальный образ жизни. Сейчас правоохранители опрашивают родственников и ищут сожителя Марины, чтобы допросить его по делу.
Отметим, что местность, где нашли тело, не славится спокойной обстановкой — здесь находятся общежития, в которых жильцы постоянно меняются, и среди них нередко попадаются асоциальные личности, к которым часто «в гости» приезжают сотрудники полиции.
В СК также сообщают, что, по предварительным данным, у погибшей женщины множественные переломы правых рёбер. Но пока нельзя утверждать, что травмы были получены в результате нападения, это сможет подтвердить только судебно-медицинская экспертиза.
Следственный комитет просит помощи у жителей Красноярского края с раскрытием этого преступления. Если вы знали погибшую или владеете какой-либо информацией по этому уголовному делу, сообщите об этом по номерам:
Напомним, в Красноярске за последнюю неделю нашли ещё два тела, которые какое-то время пролежали никем не замеченными в сугробах. Подробнее об этом можно прочитать в этом материале.