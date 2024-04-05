«Никого не подпускала к своему рабочему месту». В Несвиже главбух украла со счета спортивной школы 9000 рублей, повысив себе зарплату

В Несвиже главный бухгалтер украла со счета спортивной школы более 9 000 рублей, незаконно повысив себе заработную плату. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным СК, приняв решение увеличить свой ежемесячный доход, 33-летняя жительница Несвижа, нашла вариант. Так, владея ключом доступа к электронному счету организации, больше года она необоснованного увеличивала размер зарплаты.
«Следует отметить, что благодаря репутации квалифицированного специалиста и опыту в проведении финансовых операций руководство спортивной школы не осуществляло должный контроль за деятельностью главного бухгалтера», — сказано в сообщении.
Сообщается, что именно указанный факт дал возможность жительнице Несвижа в период с сентября 2021 года по январь 2023 года похитить более 9 000 рублей.
«Для должной конспирации женщина никого не подпускала к своему рабочему месту, и все операции проводила самостоятельно», — уточнили в ведомстве.
И добавили, что директор спортивной школы случайным образом обнаружил хищение денег, когда сверял суммы, которые были указаны в расчетных листах работников школы, а также в список о начислении зарплаты, направленным в банк на исполнение. В СК обратили внимание, что в момент допроса фигурантка свою вину признала. Кроме того, она добавила, что на подобный отчаянный шаг решилась из-за того, что ей нужны были деньги.
В отношении женщины заведено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. По данное статье предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.