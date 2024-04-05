«Никого не подпускала к своему рабочему месту». В Несвиже главбух украла со счета спортивной школы 9000 рублей, повысив себе зарплату

И добавили, что директор спортивной школы случайным образом обнаружил хищение денег, когда сверял суммы, которые были указаны в расчетных листах работников школы, а также в список о начислении зарплаты, направленным в банк на исполнение. В СК обратили внимание, что в момент допроса фигурантка свою вину признала. Кроме того, она добавила, что на подобный отчаянный шаг решилась из-за того, что ей нужны были деньги.