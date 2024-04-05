Житель Приморья незаконно вывозил морепродукцию с Камчатки и продавал на родине

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, в случае, когда такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и ч. 1 ст. 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.