Житель Приморья незаконно вывозил морепродукцию с Камчатки и продавал на родине

Уголовное дело о незаконном обороте приобретенной на Камчатке рыбопродукции и её последующей реализации в Приморье рассмотрит суд, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на прокуратуру.
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ — перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, в случае, когда такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и ч. 1 ст. 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.
Расследованием установлено, что с августа по сентябрь 2021 г. обвиняемый, действуя совместно с другими соучастниками преступной деятельности на территории Камчатского края, приобретал, перевозил и хранил в целях сбыта пищевой рыбной продукции, не имеющей маркировки в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Для исполнения приговора в части имущественных взысканий наложен арест на автомашину, использованную для нелегальной перевозки продукции.
В отношении других соучастников вынесены судом и вступили в законную силу обвинительные приговоры. Кроме того, в Камчатском крае судом рассматривается уголовное дело по обвинению во взяточничестве бывших должностных лиц Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте, которые за денежное вознаграждение покровительствовали лицам, осуществлявшим незаконную деятельность.
Уголовное дело в отношении обвиняемого будет рассмотрено Первомайским районным судом г. Владивостока.