Южноуральцу дали 8 лет колонии за смертельный нокаут

Между двумя мужчинами завязался конфликт.
В прокуратуре Челябинской области отметили, что потерпевший высказал осужденному претензии по поводу работы его супруги. Женщина была риелтором. В результате 42-летний житель Миасса несколько раз ударил его в голову. Второй участник конфликта упал на асфальт. С черепно-мозговой травмой его отвезли в больницу, где он и скончался.
Мужчина стал обвиняемым в уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Кроме того, потерпевшая сторона потребовала с него компенсацию морального вреда в миллион рублей. Иск судом также удовлетворен.