Южноуральцу дали 8 лет колонии за смертельный нокаут

В прокуратуре Челябинской области отметили, что потерпевший высказал осужденному претензии по поводу работы его супруги. Женщина была риелтором. В результате 42-летний житель Миасса несколько раз ударил его в голову. Второй участник конфликта упал на асфальт. С черепно-мозговой травмой его отвезли в больницу, где он и скончался.