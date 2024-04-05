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Южноуральцу дали 8 лет колонии за смертельный нокаут

Трагедия произошла в октябре 2023 года возе дома № 35 по улице Набережная в Миассе.

Между двумя мужчинами завязался конфликт.

В прокуратуре Челябинской области отметили, что потерпевший высказал осужденному претензии по поводу работы его супруги. Женщина была риелтором. В результате 42-летний житель Миасса несколько раз ударил его в голову. Второй участник конфликта упал на асфальт. С черепно-мозговой травмой его отвезли в больницу, где он и скончался.

Мужчина стал обвиняемым в уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Кроме того, потерпевшая сторона потребовала с него компенсацию морального вреда в миллион рублей. Иск судом также удовлетворен.