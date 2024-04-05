«Вечная слава и вечная память Герою»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Артуром Абзалетдиновым

«Мы преклоняемся перед подвигом, героизмом и мужеством нашего земляка, который ценой своей жизни достойно защищал Россию, Башкортостан и свой родной Уфимский район, отстаивая мир и покой на родной земле. Вечная слава и вечная память Герою», — отметил глава Уфимского района республики.