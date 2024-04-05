Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омича начнут судить за взрыв газа в Полтавке

Он заправил газом баллон, который впоследствии взорвался из-за переполнения.

Источник: Om1.ru

В Омске направили в суд уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника АГЗС, который в декабре 2022 года заправил два 5-литровых бытовых газовых баллона своему знакомому, жителю Полтавки.

Утром того же дня мужчина, купивший баллоны, занёс один из них в жилой дом, где баллон взорвался из-за переполненности. Дом был частично уничтожен огнём, а проживавшие в нём 62-летний мужчина и 56-летняя женщина с ожогами были доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии скончались.

Сотрудника АГЗС обвинили в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.