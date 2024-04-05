Омича начнут судить за взрыв газа в Полтавке

Утром того же дня мужчина, купивший баллоны, занёс один из них в жилой дом, где баллон взорвался из-за переполненности. Дом был частично уничтожен огнём, а проживавшие в нём 62-летний мужчина и 56-летняя женщина с ожогами были доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии скончались.