Омича начнут судить за взрыв газа в Полтавке

В Омске направили в суд уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника АГЗС, который в декабре 2022 года заправил два 5-литровых бытовых газовых баллона своему знакомому, жителю Полтавки.
Утром того же дня мужчина, купивший баллоны, занёс один из них в жилой дом, где баллон взорвался из-за переполненности. Дом был частично уничтожен огнём, а проживавшие в нём 62-летний мужчина и 56-летняя женщина с ожогами были доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии скончались.
Сотрудника АГЗС обвинили в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.