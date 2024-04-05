СК РФ опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Губернатор после операции записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.