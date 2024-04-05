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СК РФ опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса

Следственный комитет (СК) России 4 апреля опубликовал оперативное видео с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Источник: РИА "Новости"

На нем видно, что на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Там же на земле лежит нож, который использовал нападавший во время преступления.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Губернатор после операции записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавшего задержали и допросили, он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

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