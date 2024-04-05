В Гомеле муж отсудил у пьющей 36-летней жены шестерых детей, сообщили в пресс-службе прокуратура Гомельской области.
Было установлено, что несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 17 лет признали находящимися в социально опасном положении по причине того, что их 36-летняя мать злоупотребляла алкоголем, а также уклонялась от их воспитания. Сказано, что супруги находились в браке, но по причине длительных командировок, согласно определению суда, с 2018 года с отца взыскивали алименты в пользу матери на содержание детей.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что женщина вела аморальный образ жизни, не принимала участие в содержании детей, а также не интересовалась их состоянием здоровья и жизнью.
«Получаемые пособия на детей и алименты тратила на свои нужды», — сказано в сообщении.
Кроме того, со старшими детьми постоянно происходили конфликты. Так, после очередной ссоры мать выгнала из дома старшую дочь и на протяжении нескольких дней не впускала ее обратно. Отмечается, что, несмотря на указанное, семья считалась благополучной. Однако педагоги постоянно посещали детей, так как семья была многодетной.
«В доме к их приходу всегда было чисто и имелась приготовленная еда», — заметили в ведомстве.
Но по время суда выяснилось, что накануне прихода комиссии женщина всегда наполняла холодильник едой, которую запрещала трогать до того момента, пока не придут педагоги. В суд она не явилась. Говорится, что суд Железнодорожного района Гомеля удовлетворил требования отца и лишил родительских прав пьющую мать.