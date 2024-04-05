В Гомеле муж отсудил у пьющей 36-летней жены шестерых детей

Было установлено, что несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 17 лет признали находящимися в социально опасном положении по причине того, что их 36-летняя мать злоупотребляла алкоголем, а также уклонялась от их воспитания. Сказано, что супруги находились в браке, но по причине длительных командировок, согласно определению суда, с 2018 года с отца взыскивали алименты в пользу матери на содержание детей.