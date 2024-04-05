Двоих детей нашли убитыми в Карагандинской области

Наказание за убийство в Казахстане 1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 2. Убийство: 1) двух или более лиц; 2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 5) совершенное с особой жестокостью; 6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 9) из хулиганских побуждений; 10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 13) совершенное неоднократно; 14) заведомо несовершеннолетнего лица; 15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, — наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.