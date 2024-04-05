Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана

«По поручению главы государства все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес, и все средства будут расходованы строго целевым способом».