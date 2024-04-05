Что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками — версия эксперта

Поиски идут по земле, воде и воздуху, но пока результатов нет. Агентство «Башинформ» решило выяснить у бывшего сотрудника правоохранительных органов, что, на его опытный взгляд, могло произойти с ребятами. Эксперт склоняется к версии, что друзья утонули.
«Могу только предполагать, ни в коем случае не настаивать на этой версии, но думаю, что ребята отправились в мини-поход к реке Белой, повесили свои рюкзаки на дереве, подготовили место для костра, а сами пошли на разведку к водоему. Возможно, они решили перейти на другой берег из любопытства, посмотреть, что там на острове. А лед местами уже тонкий, вот один и провалился, второй попытался его спасти, может быть, как раз тянул за сапог, который потом нашли вмерзшим в лед, но и сам ушел под воду. Тут и течение могло в минус сыграть, и силы у товарища могли закончиться. Телефоны стали у них недоступны один за другим через минуты полторы, — озвучил свое видение развития событий собеседник информагентства. — То, что до сих пор не нашли тела, это, конечно, из-за течения. Могут потом и не всплыть. На моей памяти много таких случаев было. Например, убили человека, скинули труп в Уфе, а он всплыл в районе Благовещенска. Некоторых и дальше уносило, если не зацепятся где-то, кого-то и вовсе не нашли».
Что касается версии похищения, то экс-правоохранитель отмечает, что уже давно бы были выдвинуты требования о выкупе. Мнения, что сапог могли подкинуть, также беспочвенны, считает эксперт, потому что в поисках задействовано очень много людей, такой маневр не остался бы без внимания.
«Уже все вокруг прочесано, сделан облет территории вертолетом, штольни исследованы, дно “сканируют”. На суше если бы они где-то были, то их бы уже давно нашли. Никаких следов и зацепок, кроме сапога, пока нет, — сказал он. — Очень хочется надеяться, что ребята живы. Не надо терять надежду».
Как информировал «Башинформ», ранее неравнодушные уфимцы предоставили для поисков подростков вездеход-амфибию «Шерп».