Что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками — версия эксперта

«Могу только предполагать, ни в коем случае не настаивать на этой версии, но думаю, что ребята отправились в мини-поход к реке Белой, повесили свои рюкзаки на дереве, подготовили место для костра, а сами пошли на разведку к водоему. Возможно, они решили перейти на другой берег из любопытства, посмотреть, что там на острове. А лед местами уже тонкий, вот один и провалился, второй попытался его спасти, может быть, как раз тянул за сапог, который потом нашли вмерзшим в лед, но и сам ушел под воду. Тут и течение могло в минус сыграть, и силы у товарища могли закончиться. Телефоны стали у них недоступны один за другим через минуты полторы, — озвучил свое видение развития событий собеседник информагентства. — То, что до сих пор не нашли тела, это, конечно, из-за течения. Могут потом и не всплыть. На моей памяти много таких случаев было. Например, убили человека, скинули труп в Уфе, а он всплыл в районе Благовещенска. Некоторых и дальше уносило, если не зацепятся где-то, кого-то и вовсе не нашли».