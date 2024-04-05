В Харьковской области произошли массовые отключения света

Днем ранее стало известно, что в Харькове ядерная подкритическая установка, предназначенная для научных исследований, лишилась электроснабжения после ударов по городу. Объект перешел на аварийное энергообеспечение от дизельных генераторов. На радиационный фон данная ситуация не повлияла.