В Бресте задержана пенсионерка, которая перечисляла деньги экстремистам

Отмечается, что до выхода на пенсию женщина работала в одном из вузов Минска — она занимала должность заместителя директора по воспитательной работе, имела положительные характеристики.
Но после выхода на заслуженный отдых брестчанка все же преступила черту закона. В одном из экстремистских чатов в Telegram она оскорбила представителей власти и получила за это полтора года «домашней химии».
Правоохранители обратили внимание также на подозрительную активность 63-летней женщины в осуществлении денежных переводов в адрес лиц, содержащихся в следственных изоляторах.
«Казалось бы, жительница Бреста по доброте душевной переводила деньги обвиняемым, чтобы те могли улучшить жилищно-бытовые условия, купить продукты и книги. Но на деле оказалось, что фигурантка переводила деньги исключительно лицам, совершившим преступления экстремистской направленности. Проще говоря, сочувствовала и помогала тем, кто занимался подрывной деятельностью в отношении Беларуси, участвовал в массовых беспорядках, громил городскую инфраструктуру, применял насилие в отношении правоохранителей, публиковал их личные данные в сети Интернет», — рассказали в СК.
Всего жительница Бреста осуществила не менее 125 почтовых переводов на сумму более 1,5 тысячи рублей.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.