В Бресте задержана пенсионерка, которая перечисляла деньги экстремистам

«Казалось бы, жительница Бреста по доброте душевной переводила деньги обвиняемым, чтобы те могли улучшить жилищно-бытовые условия, купить продукты и книги. Но на деле оказалось, что фигурантка переводила деньги исключительно лицам, совершившим преступления экстремистской направленности. Проще говоря, сочувствовала и помогала тем, кто занимался подрывной деятельностью в отношении Беларуси, участвовал в массовых беспорядках, громил городскую инфраструктуру, применял насилие в отношении правоохранителей, публиковал их личные данные в сети Интернет», — рассказали в СК.