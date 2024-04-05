Лодочную переправу организовали на реке Ворона в Грибановском районе

На реке Ворона в Грибановском районе открыли лодочную переправу в пятницу, 5 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Большеалабухского сельского поселения Валентина Сорокина.
Низководный мост на реке Ворона, соединяющий села Большие Алабухи и Власовка, затопило 27 марта. Уровень воды на 5 апреля составляет 105 см.
— На реке прошел лед, появилась возможность открытия лодочной переправы. Она будет работать ежедневно с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00, — рассказала Валентина Сорокина. — На лодке будут перевозить людей, доставлять почту и хлеб.
Перевозить людей на моторной лодке будет житель села Большие Алабухи — 64-летний Николай Абельчаков. Мужчина отучился на лодочника в Воронеже и получил необходимые документы.
— Я уже работал на переправе с 1996 по 2001 год. Перевозил людей на катере «Прогресс». Мотора у него не было, приходилось грести веслами. За день делал до десятка рейсов, — рассказал Николай Абельчаков. — В этом году уровень воды не очень большой. В прошлом году был сильный ледоход, вода поднималась гораздо выше.
В селе Власовка живут 68 человек, из них трое детей. Двое школьников находятся на дистанционном обучении.
— Люди с хроническими заболеваниями заранее прошли обследования. Беременных в селе нет. В ФАПе создали необходимый запас медикаментов. По вызову во Власовку будет переправляться фельдшер, — рассказал заведующий Большеалабухской врачебной амбулаторией Юрий Хаустов.
Пожарный автомобиль с расчетом дежурит во Власовке с пятницы, 29 марта.
— Пожарный автомобиль перегнали заблаговременно. Расчет дежурит круглосуточно. В него входят командир отделения, пожарный и водитель. На смену они тоже будут переправляться на лодке, — рассказал начальник пожарно-спасательной части № 97 Хелил Косо-оглы.
Объездной путь в село Власовка проходит через Тамбовскую область. Он составляет порядка 100 км.
В Грибановском районе еще три низководных моста: через реку Карачан в селах Средний Карачан и Нижний Карачан и через реку Савала в селе Новогольское.
— Движение через мосты на реке Карачан в этом году не закрывали, их не заливало. Проезд через реку Савала закрыт. Вода с моста ушла, но подъезд к нему пока затруднен, — рассказал начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации Грибановского района Роман Долгий.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о том, что в селе Новогольское Грибановского района вода отрезала улицы Буденного, Лесную и два дома улицы Первомайской. Объездная дорога протяженностью около 15 км проходит по лесу.