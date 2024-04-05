Лодочную переправу организовали на реке Ворона в Грибановском районе

— Я уже работал на переправе с 1996 по 2001 год. Перевозил людей на катере «Прогресс». Мотора у него не было, приходилось грести веслами. За день делал до десятка рейсов, — рассказал Николай Абельчаков. — В этом году уровень воды не очень большой. В прошлом году был сильный ледоход, вода поднималась гораздо выше.