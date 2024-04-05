Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В частном секторе Ростова-на-Дону вспыхнул пожар, горит жилой дом

Один из домов загорелся в частном секторе в Ростове-на-Дону, выехала бригада МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Днем 5 марта в частном секторе Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, следом информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

— Горит частный дом. Жизненный переулок, 3. Подразделения уже выехали, информация уточняется, — прокомментировала представитель экстренного ведомства.

Известно, что от МЧС на место происшествия отправили 26 человек и шесть единиц техники. Есть ли угроза распространения пламени на другие постройки, пока неизвестно.

пожары