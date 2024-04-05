В частном секторе Ростова-на-Дону вспыхнул пожар, горит жилой дом

Днем 5 марта в частном секторе Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, следом информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
— Горит частный дом. Жизненный переулок, 3. Подразделения уже выехали, информация уточняется, — прокомментировала представитель экстренного ведомства.
Известно, что от МЧС на место происшествия отправили 26 человек и шесть единиц техники. Есть ли угроза распространения пламени на другие постройки, пока неизвестно.