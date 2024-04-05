Самолет Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе

По данным канала, вылет воздушного судна был приостановлен, а пассажиров эвакуировали.



По расписанию рейс должен был вылететь в 14:35 по местному времени. Однако при попытке взлета в салоне Boeing 767 возник дым. Известно, что среди пассажиров началась паника, и вылет рейса был задержан на несколько часов как минимум.



Сообщается, что дым проник в салон, и пассажиры использовали самодельные веера для борьбы с духотой. В конечном итоге людей высадили из дымного самолета и направили ожидать замену рейса.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пассажирка устроила дебош на борту самолета Москва — Сочи и подралась с полицейскими.