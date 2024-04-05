По данным канала, вылет воздушного судна был приостановлен, а пассажиров эвакуировали.
По расписанию рейс должен был вылететь в 14:35 по местному времени. Однако при попытке взлета в салоне Boeing 767 возник дым. Известно, что среди пассажиров началась паника, и вылет рейса был задержан на несколько часов как минимум.
Сообщается, что дым проник в салон, и пассажиры использовали самодельные веера для борьбы с духотой. В конечном итоге людей высадили из дымного самолета и направили ожидать замену рейса.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пассажирка устроила дебош на борту самолета Москва — Сочи и подралась с полицейскими.
Самолет Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе
По сообщению из Telegram-канала «Mash», самолет авиакомпании «Azur Air», находившийся в Пхукете с гражданами России на борту, столкнулся с проблемой задымления при попытке вылета в Сочи.
По данным канала, вылет воздушного судна был приостановлен, а пассажиров эвакуировали.