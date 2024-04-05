Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе

По сообщению из Telegram-канала «Mash», самолет авиакомпании «Azur Air», находившийся в Пхукете с гражданами России на борту, столкнулся с проблемой задымления при попытке вылета в Сочи.

Источник: Kub Mash — Telegram

По данным канала, вылет воздушного судна был приостановлен, а пассажиров эвакуировали.

По расписанию рейс должен был вылететь в 14:35 по местному времени. Однако при попытке взлета в салоне Boeing 767 возник дым. Известно, что среди пассажиров началась паника, и вылет рейса был задержан на несколько часов как минимум.

Сообщается, что дым проник в салон, и пассажиры использовали самодельные веера для борьбы с духотой. В конечном итоге людей высадили из дымного самолета и направили ожидать замену рейса.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пассажирка устроила дебош на борту самолета Москва — Сочи и подралась с полицейскими.