Прокуратура проверит екатеринбургский лицей, где пятикласснику сломали позвоночник

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по предварительным данным, на перемене ученица пятого класса споткнулась и упала на своего одноклассника. В результате мальчик получил травму позвоночника.
Прокуратура запросила информацию в больнице о травмах мальчика для установления степени тяжести вреда его здоровью. «В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении», — уточнила Марина Канатова.