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Прокуратура проверит екатеринбургский лицей, где пятикласснику сломали позвоночник

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку в связи с травмированием пятиклассника-лицеиста на перемене. Инцидент произошел в лицее № 12 на улице Готвальда, 19а.

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по предварительным данным, на перемене ученица пятого класса споткнулась и упала на своего одноклассника. В результате мальчик получил травму позвоночника.

Прокуратура запросила информацию в больнице о травмах мальчика для установления степени тяжести вреда его здоровью. «В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении», — уточнила Марина Канатова.

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