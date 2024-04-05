Прокуратура проверит екатеринбургский лицей, где пятикласснику сломали позвоночник

Прокуратура запросила информацию в больнице о травмах мальчика для установления степени тяжести вреда его здоровью. «В соответствии с положениями действующего законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении», — уточнила Марина Канатова.