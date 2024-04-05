Из окон кишиневского лицея валит дым: Учеников и педагогов эвакуировали

Паника в кишиневском лицее «Ливиу Деляну».
Все ученики и сотрудники эвакуированы из здания.
Сообщается о дыме, который идет из окон лицея.
ОБНОВЛЕНО в 13:25 5 апреля 2024.
Пожарные сообщают, что вызов из лицея поступил в 12:37 5 апреля 2024.
Пожар произошел в лицее «Ливиу Деляну» на улице Ливиу Деляну 5/4 в Кишиневе.
Для тушения пожара на место происшествия были направлены 5 бригад. По прибытии было установлено, что огонь охватил один из кабинетов учебного заведения.
О пострадавших не сообщается.
На данный момент пожарные работают над локализацией и тушением возгорания.
ОБНОВЛЕНО в 13:35 5 апреля 2024.
Подписчики пишут, что на третьем этаже лицея заблокирован ребенок.
Однако, спасатели утверждают, что горит подвальное помещение.
ОБНОВЛЕНО В 13:44 5 АПРЕЛЯ 2024.
Ребенка достали.
Вот, что пишут в соцсетях очевидцы происшествия.
В подвальном помещении дети занимались физкультурой, от дыма не понимали куда бежать — вытаскивали друг друга, ползли на карачках, рыдали все…
Мы тут рядом, ужасное зрелище…
Мобильные телефоны все школьники сдали, выбегали, бросив сумки и вещи — паника, а позвонить не могли…