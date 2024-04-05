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Из окон кишиневского лицея валит дым: Учеников и педагогов эвакуировали

В столичном лицее «Ливиу Деляну» — происшествие.

Паника в кишиневском лицее «Ливиу Деляну».

Все ученики и сотрудники эвакуированы из здания.

Сообщается о дыме, который идет из окон лицея.

ОБНОВЛЕНО в 13:25 5 апреля 2024.

Пожарные сообщают, что вызов из лицея поступил в 12:37 5 апреля 2024.

Пожар произошел в лицее «Ливиу Деляну» на улице Ливиу Деляну 5/4 в Кишиневе.

Для тушения пожара на место происшествия были направлены 5 бригад. По прибытии было установлено, что огонь охватил один из кабинетов учебного заведения.

О пострадавших не сообщается.

На данный момент пожарные работают над локализацией и тушением возгорания.

ОБНОВЛЕНО в 13:35 5 апреля 2024.

Подписчики пишут, что на третьем этаже лицея заблокирован ребенок.

Однако, спасатели утверждают, что горит подвальное помещение.

ОБНОВЛЕНО В 13:44 5 АПРЕЛЯ 2024.

Ребенка достали.

Вот, что пишут в соцсетях очевидцы происшествия.

В подвальном помещении дети занимались физкультурой, от дыма не понимали куда бежать — вытаскивали друг друга, ползли на карачках, рыдали все…

Мы тут рядом, ужасное зрелище…

Мобильные телефоны все школьники сдали, выбегали, бросив сумки и вещи — паника, а позвонить не могли…

пожары