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В Екатеринбурге резкий хлопок напугал жителей Академического района

Жители Академического испугались хлопка вечером 3 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге резкий хлопок прозвучал в Академическом районе. Вечером 3 апреля он напугал горожан. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в управляющей компании района.

— 3 апреля оператору системы видеонаблюдения поступил звонок от жителей. Сообщили, что во дворе дома на ул. Вильгельма де Геннина был хлопок. На место оперативно вышли сотрудники группы быстрого реагирования, — рассказали в УК «Академический».

Сотрудники осмотрели придомовую территорию и прошлись по местам общего пользования. Ничего подозрительного обнаружено не было. Также не было нанесено ущерба общедомовому имуществу. Источник хлопка также не нашли.

Ранее, 2 марта 2024 года, в Екатеринбурге в районе электроподстанции произошел громкий хлопок. Как оказалось, грохот и яркая вспышка произошли из-за неисправности электрооборудования.

ЖКХ