Пастух заготовил на зиму более 40 кг наркотиков в Жамбылской области

В сарае на территории крестьянского хозяйства найден тайник с тремя полиэтиленовыми пакетами, где он хранил стебли дикорастущей конопли. Кроме этого, найдена пластиковая бутылка для курения наркотика. Подозреваемый признался, что заготовил марихуану на зиму для собственного потребления, отметили в пресс-службе.