Пастух заготовил на зиму более 40 кг наркотиков в Жамбылской области

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории крестьянского хозяйства в Меркенском районе по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 47-летний житель Павлодарской области.
— Мужчина работал пастухом на этой ферме, — пояснили в ведомстве. — Со слов подозреваемого, он нашел дикорастущую коноплю, собрал ее, высушил и хранил для собственного потребления.
В ходе обыска у подозреваемого в кармане куртки был обнаружен сверток с марихуаной. Однако большая часть изъятого вещества хранилась на соседней животноводческой ферме.
В сарае на территории крестьянского хозяйства найден тайник с тремя полиэтиленовыми пакетами, где он хранил стебли дикорастущей конопли. Кроме этого, найдена пластиковая бутылка для курения наркотика. Подозреваемый признался, что заготовил марихуану на зиму для собственного потребления, отметили в пресс-службе.
— Всего полицейские изъяли 40 кг 240 граммов «высушенной марихуаны». Задержанный ранее судим за кражу. Он дал признательные показания. На данный момент водворен в ИВС, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.