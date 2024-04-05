Петербуржец попал в реанимацию, упав с самоката на Савушкина

Несчастный случай произошел с 33-летним жителем Приморского района Петербурга. В ночь на 3 апреля, пока город еще не накрыло метелью, он решил покататься на самокате. Однако на улице Савушкина что-то пошло не так, и мужчина рухнул со своего двухколесного транспорта лицом на асфальт, ударившись также животом и интимным местом. Но сразу вызывать скорую помощь не стал. Лишь днем 4 апреля он с болью внизу живота обратился за помощью к медикам. Об этом пишет «Мойка78».