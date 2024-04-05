Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Украинские военные пытаются регулярно атаковать населенные пункты и инфраструктурные объекты в России. Как заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, эти нападения нацелены на российских граждан, которые, по его словам, должны «понять, что должны заплатить за эту агрессию». Украинские БПЛА с начала марта атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.