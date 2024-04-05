Восемь человек пострадали при обследовании дрона в Ростовской области

По данным Минобороны, в ночь на 5 апреля ПВО сбила над Ростовской областью 44 беспилотника. Голубев сообщал, что повреждена линия электропередачи, из-за чего без электричества оставались 600 жителей, а в одном из многоквартирных домов выбило окна. Пострадавших, по словам губернатора, не было. К утру электроснабжение восстановили, сообщил глава администрации района Петр Тришечкин.