Восемь человек пострадали при обследовании дрона в Ростовской области

Восемь человек получили ранения при взрыве беспилотника, упавшего рядом с аэродромом в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
«Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков», — написал Голубев в телеграм-канале.
В 3 км к юго-западу от города Морозовска находится одноименный военный аэродром. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который относится к 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
По данным Минобороны, в ночь на 5 апреля ПВО сбила над Ростовской областью 44 беспилотника. Голубев сообщал, что повреждена линия электропередачи, из-за чего без электричества оставались 600 жителей, а в одном из многоквартирных домов выбило окна. Пострадавших, по словам губернатора, не было. К утру электроснабжение восстановили, сообщил глава администрации района Петр Тришечкин.
Всего над российскими регионами минувшей ночью сбили 53 дрона, в том числе над Краснодарским краем, Курской и Белгородской областями. В Саратовской области беспилотник уничтожили в Энгельсе. Рядом с городом находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», где ранее базировались самолеты дальней авиации.