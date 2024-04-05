Открытое пламя сбили в частном доме в Ростове-на-Дону, выгорело 200 кв. метров

На месте пожара в Жизненном переулке в Ростове-на-Дону сбили открытое горение. Сейчас тушение продолжается, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
— Распространение пламени остановили в 12:49, открытое горение было ликвидировано в 13:04 на площади в 200 кв. метров. Пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, о возгорании в частном доме в Жизненном переулке, 3 стало известно сегодня, 5 апреля. На месте происшествия от МЧС после этого задействовали 26 человек и шесть единиц техники.