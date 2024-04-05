В районе Омской области вводится режим ЧС из-за паводка

«В связи с весенним паводком в зоне подтопления оказались Русско-Полянский район (с. Сибирское), Омский район (с. Пушкино), Павлоградский район (с. Бердовка) и райцентр Кормиловского района. Всего около 36 домов и 20 приусадебных участков. На местах работают службы МЧС и специалисты министерства региональной безопасности Омской области. В Русско-Полянском районе вводим режим ЧС районного значения. Жителям, попавшим в зону подтопления, оказывается необходимая помощь», — рассказал глава региона в личном телеграм-канале.