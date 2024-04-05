Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве при строительстве детсада под Новосибирском

По данным следствия в период с 2020 по 2022 год ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн. рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Здание должны были ввести в эксплуатацию в 2021 году, но сроки неоднократно переносились.