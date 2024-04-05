Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве при строительстве детсада под Новосибирском

Напомним, что следователи накануне возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).
— Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Трое мужчин и женщина задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По данным следствия в период с 2020 по 2022 год ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключило госконтракты на строительство детского сада в Тогучине на сумму более 50 млн. рублей с подрядными организациями, которые возглавляли Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Здание должны были ввести в эксплуатацию в 2021 году, но сроки неоднократно переносились.
Следователи считают, что при проведении работ подрядчики нарушили технологию засыпки грунтом строительной площадки, а потом составили документы о выполнении работ с указанием, что все соответствует проектной документации. После чего заказчик (ГКУ НСО «УКС») перечислил им денежные средства. Общая сумма ущерба по делу оценивается правоохранителями в 38 млн. рублей. Обвинение предъявили и начальнику отдела объектов образования ГКУ НСО «УКС» Михаилу Полубатонову.
Ходатайства об избрании меры пресечения рассматривают в Центральном районном суде Новосибирска.
— Постановлением суда от 05.04.2024 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня 2024 года в отношении В. Дятлова. Постановление не вступило в законную силу, — информирует «ВКонтакте» сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Сейчас идет судебное заседание по избранию меры пресечения сотруднику ГКУ НСО «УКС», а затем будут рассматривать материалы следователей в отношении Фазлыевой.
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Суд избрал Михаилу Полубатонову меру пресечения в виде заключения под стражу, в СИЗО фигурант уголовного пробудет, как минимум, до 3 июня.