Омская школьница перевела более полумиллиона рублей аферистам с карты отца

В омскую полицию обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что его 11-летнюю дочь обманули мошенники. Девочка играла в игры на телефоне, когда в одном из мессенджеров ей пришло сообщение с предложением воспользоваться дополнительными возможностями игры.
Тогда школьница перешла по ссылке и ввела данные банковской карты отца. По просьбе афериста она также поменяла пароль в банковском приложении.
После этого девочке начали присылать номера телефонов и суммы, которые необходимо было перевести. Школьница под диктовку аферистов перевела более 562 тысяч рублей. Затем переписка в мессенджере исчезла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».