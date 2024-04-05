Омская школьница перевела более полумиллиона рублей аферистам с карты отца

В омскую полицию обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что его 11-летнюю дочь обманули мошенники. Девочка играла в игры на телефоне, когда в одном из мессенджеров ей пришло сообщение с предложением воспользоваться дополнительными возможностями игры.