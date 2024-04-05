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Омская школьница перевела более полумиллиона рублей аферистам с карты отца

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1.ru

В омскую полицию обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что его 11-летнюю дочь обманули мошенники. Девочка играла в игры на телефоне, когда в одном из мессенджеров ей пришло сообщение с предложением воспользоваться дополнительными возможностями игры.

Тогда школьница перешла по ссылке и ввела данные банковской карты отца. По просьбе афериста она также поменяла пароль в банковском приложении.

После этого девочке начали присылать номера телефонов и суммы, которые необходимо было перевести. Школьница под диктовку аферистов перевела более 562 тысяч рублей. Затем переписка в мессенджере исчезла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».