Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о рейдерстве со стороны Алии Назарбаевой

«14 марта этого года наш президент Токаев провел встречу с генеральным прокурором Асыловым на тему — защитить бизнес от вымогателей. А 19 февраля мы написали с Мегдатом Калиевым заявление в генеральную прокуратуру. Невзирая на поручение нашего президента, генпрокуратура спускает дело в АФМ, хотя и с АФМ со мной никто не связывается и никаких следственных действий вообще не проводят. Спустили вплоть до Алмалинского РОВД, хотя я к Алмалинскому району вообще никакого отношения не имею, у меня даже нет там прописки. Ну да ладно, мы пришли, дали объяснительную своему заявлению, принесли на бумажном носителе доказательную базу, ее толком не рассматривали и просто позавчера нам отказали в возбуждении уголовного дела, чем опять и снова нарушили наши конституционные права, невзирая на поручение президента», — сказал Бимурзин редакции КазТАГ в пятницу.
Он приложил копию письма от управления полиции Алмалинского района Алматы, в котором указано, что обращение в отношении Назарбаевой и других лиц списано в номенклатурное дело.
«Вот этот ответ об отказе в уголовном деле, мы по нему уже подали жалобу и будем подавать в суд следственный», — подчеркнул Бимурзин.
Также он прокомментировал ситуацию с Роговой.
«Что касается госпожи Роговой, о том, что она реагирует с возмущением на наше интервью и выступления, о том, что она нас в глаза видеть не видела, и мы занимаемся клеветой, плюс ко всему говорит о том, что мы занимаемся вымогательством — но это надо сначала зафиксировать и предоставить. Те доверенности, которые я публикую, мы публикуем с Калиевым, это говорит о том, что она имела отношение к деятельности нашей компании ТОО “ТПК Азия”. И имела бурное отношение к продажам активов наших в сторону Sinooil. И вообще хотим сказать, что у нас кровожадного умысла с Калиевым нет, мы никого там не хотим посадить и так далее. Мы хотим просто восстановить наши имущественные права и (компенсировать — КазТАГ) моральные страдания», — подчеркнул Бимурзин.
В подтверждение своих слов он предоставил редакции копию доверенности от лица Калиева на имя Роговой, где закреплен образец подписи жены экс-председателя Конституционного совета.
Напомним, 28 февраля Бимурзин сообщил о том, что он со своим партнером Калиевым стали жертвой рейдерской атаки со стороны Назарбаевой и Роговой.
«В 2003 году (Назарбаева — КазТАГ), пользуясь своим влиянием, захватила действующий бизнес стоимостью $170 млн (по оценкам 2003 года) состоящий из семи нефтебаз и 96 АЗС. Для рейдерства она угрожала бывшим владельцам тюрьмой и физической расправой. Для убедительности своих угроз днем открыто похитила отца одного из совладельцев бизнеса в центре Алматы и, по словам свидетелей, в похищении, возможно, принимали работники силовых органов», — рассказали ранее бизнесмены.
14 марта генпрокуратура сообщила, что зарегистрировала заявление о рейдерстве со стороны Назарбаевой.