Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о рейдерстве со стороны Алии Назарбаевой

«Что касается госпожи Роговой, о том, что она реагирует с возмущением на наше интервью и выступления, о том, что она нас в глаза видеть не видела, и мы занимаемся клеветой, плюс ко всему говорит о том, что мы занимаемся вымогательством — но это надо сначала зафиксировать и предоставить. Те доверенности, которые я публикую, мы публикуем с Калиевым, это говорит о том, что она имела отношение к деятельности нашей компании ТОО “ТПК Азия”. И имела бурное отношение к продажам активов наших в сторону Sinooil. И вообще хотим сказать, что у нас кровожадного умысла с Калиевым нет, мы никого там не хотим посадить и так далее. Мы хотим просто восстановить наши имущественные права и (компенсировать — КазТАГ) моральные страдания», — подчеркнул Бимурзин.