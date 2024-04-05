«Толпой напали и снимали на камеру»: Мизулина сообщила о жесткой драке между школьницами в Петербурге

Сегодня директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина сообщила о жесткой драке между школьницами в Петербурге. Ужасающие кадры с места происшествия общественный деятель опубликовала в своем Telegram-канале.
— В Санкт-Петербурге подростки толпой напали на девочку, снимая издевки на камеру. Причиной конфликта якобы стало распространение каких-то секретов. Позже в голосовом сообщении одна из нападавших признается, что она гордится тем, что избила сверстницу, — говорится в сообщении Мизулиной.
К слову, директор Лиги безопасности интернета уже обратилась по этому инциденту в правоохранительные органы.
Пресс-служба прокуратуры по Приморскому району Петербурга сообщила, что начала проверку в связи с распространением в соцсетях и СМИ видео конфликта школьниц. По результатам проверки стражи правопорядка примут меры.
Отметим, что на опубликованных в Telegram-канале Мизулиной кадрах видно, что у драки между подростками было много свидетелей среди сверстников. На одном из снимков девушка стоит перед своей обидчицей на коленях.