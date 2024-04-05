Мошенники продолжают обманывать желающих нелегально попасть в США

34-летняя жительница Ангрена даже успела оформить визу и другие документы гражданке Чиланзарского района столицы и требовала 16 тысяч долларов в обмен на отправку в США через Турцию, Никарагуа и Мексику. Нарушительница задержана при получении аванса в 9 тысяч долларов.