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Мошенники продолжают обманывать желающих нелегально попасть в США

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане опять задержали жуликов, обещавших отправить граждан в США, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Так, был задержан 27-летний житель Мархаматского района Андижанской области. Он требовал 19 тысяч долларов в обмен на отправку в США через Мексику. Его задержали при получении аванса в 15 тысяч долларов.

Еще один 22-летний житель этого района, который занимался этой незаконной деятельностью, успел получить 6 тысяч долларов из 15-ти, но попался правоохранителям.

27-летний житель Пастдаргомского района Самаркандской области задержан при получении 14 тысяч долларов также в обмен на обещание отправить гражданина в США через Мексику.

26-летний житель Джизака был задержан за то же правонарушение при получении аванса в размере 12 тысяч долларов и 6 миллионов сумов.

34-летняя жительница Ангрена даже успела оформить визу и другие документы гражданке Чиланзарского района столицы и требовала 16 тысяч долларов в обмен на отправку в США через Турцию, Никарагуа и Мексику. Нарушительница задержана при получении аванса в 9 тысяч долларов.

Напомним, недавно в двух областях Узбекистана также задержали организаторов незаконной трудовой миграции в США.