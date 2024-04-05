Суд оштрафовал дрессировщика за невыносимые условия содержания пятерых медведей

Эта история продолжается уже больше года. В январе 2023-го активисты регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы» обнаружили в одном из ангаров складского комплекса на улице Производственной в поселке Садовый клетки с медведями. Пять медведиц жили в ужасных условиях — в крохотных боксах размером буквально 1Х2 метра они не могли двигаться, звери выглядели худыми и изможденными.
Зоозащитники обратились в Росприроднадзор с требованием провести внеплановую проверку, так как животным реально угрожала смерть от голода и жажды. Инспекторы Росприроднадзора, приехав на место, убедились в правдивости слов зоозащитников и приступили к поискам владельца животных, чтобы оформить их изъятие.
Хозяевами медведей оказались дрессировщики Мария и Сергей Герасимовы. В Новосибирске они приобрели нехорошую славу. Владельцы животных объявляли в соцсетях сбор средств для приобретения кормов и витаминов, так как у бывших цирковых артистов не было денег для содержания зверей.
В апреле 2023 года медведей изъяли и разместили их по разным приютам, в которых смогли найти места. Герасимовы сочли эти действия незаконными и обратились в суд иском к Росприроднадзору.
Сергей Герасимов утверждал, что купил медведей еще в 1990 году. Таким образом, они являются его собственностью. В доказательство он предъявлял ветеринарные паспорта, оформленные в Казахстане.
Однако 11 января 2024 года Центральный районный суд г. Новосибирска отказал Герасимову в удовлетворении его исковых требований.
3 апреля 2024 года свой вердикт вынес мировой судья четвертого судебного участка Новосибирского судебного района.
— В соответствии со ст.8.35 КоАП РФ, действия или бездействие, которые могут привести к гибели животных, влекут наложение штрафа в размере от 2,5 тыс. руб. до 5 тыс руб. с конфискацией орудий добычи животных, а также самих животных, — сказано в судебном решении.
Таким образом, Сергею Герасимову предстоит заплатить штраф в 2,5 тысяч рублей. Своих животных он, скорее всего, больше не увидит. Три медведицы — Еля, Кассандра и Джульетта — сейчас живут в приюте «Берендей». Еще две — Буся и Лада — в приюте «ИП Вишняков».
По словам зоозащитников, как только хищники будут официально конфискованы, их устроят в специализированные учреждения. В России их всего два — в Санкт-Петербурге и Москве.