Суд оштрафовал дрессировщика за невыносимые условия содержания пятерых медведей

Эта история продолжается уже больше года. В январе 2023-го активисты регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы» обнаружили в одном из ангаров складского комплекса на улице Производственной в поселке Садовый клетки с медведями. Пять медведиц жили в ужасных условиях — в крохотных боксах размером буквально 1Х2 метра они не могли двигаться, звери выглядели худыми и изможденными.