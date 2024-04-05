Российские войска улучшили тактическое положение на Донецком направлении

На Южнодонецком направлении продвинулись подразделения Восточной группировки войск. Они ударили по противнику возле Урожайного и Угледара в ДНР, Малиновки в Запорожской области. ВСУ потеряли более 760 бойцов, восемь танков, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии.