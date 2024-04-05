ВС РФ нанесли по объектам на Украине 39 групповых ударов

Ранее, 2 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские силы за март нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева. Он заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.