ВС РФ нанесли по объектам на Украине 39 групповых ударов

Как уточняет военное ведомство, удары были совершены в ответ на попытки Киева нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.
«С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса», — сказано в сообщении.
Кроме того, удар был нанесен по средствам противовоздушной обороны, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.
Ранее, 2 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские силы за март нанесли 192 удара ракетами и беспилотниками по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева. Он заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.
До этого, 22 марта, российское военное ведомство также сообщило о массированном ударе из высокоточного оружия большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам Украины, а также по арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.