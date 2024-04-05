Гибель двух малышей в Карагандинской области: появились подробности трагедии

АЛМАТЫ, 5 апр — Sputnik. В четверг в одном из сел Бухар-Жырауского района Карагандинской области с признаками насильственной смерти обнаружили тела двоих детей в возрасте 2 и 4 лет.
Полиция начала досудебное расследование. По подозрению в совершении преступления задержали мать, которую водворили в изолятор временного содержания.
Представители акимата села Гагаринское рассказали Sputnik Казахстан, что мать погибших детей переехала в поселок в сентябре прошлого года.
«В селе пустовал один из домов. После того как хозяин дома скончался, его жена уехала в Россию. Мать погибших детей пыталась купить этот дом в рассрочку через риэлторов».
По его словам, женщина, которую подозревают в убийстве, была на учете в психдиспансере до 2019 года. Она не злоупотребляла спиртным, дом содержала в чистоте.
«В 2013—2019 годах она была на учете в психоневрологическом диспансере. У женщины всего трое детей, младшему из которых нет и года. Она жила с мужчиной, который не был их отцом. Именно он сообщил полиции о смерти двух малышей», — говорит аким села.
Третьего, самого младшего ребенка, специалисты забрали в детдом.
В полиции рассказали, что назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника департамента полиции Карагандинской области. В ведомстве иную информацию в интересах следствия не сообщили.