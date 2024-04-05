Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119 беспилотников, 91 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.