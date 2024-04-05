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Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя и 1119 дронов за неделю

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО в течение недели (период с 31 марта по 5 апреля) сбили три украинских истребителя (два Су-27 и один МиГ-29), 1119 беспилотников, 91 снаряд РСЗО и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и “Ураган”, а также 1119 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники.