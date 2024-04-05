Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В метро на станции «Машиностроителей» в Екатеринбурге умер мужчина

В екатеринбургском метро умер мужчина, по данным СМИ, это случилось на станции «Машиностроителей». Как сообщил «Ъ-Урал» старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга, следователи Орджоникидзевского района начали проверку.

По его словам, следователь осмотрит место происшествия, опросит очевидцев. Тело направят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что полицейские установили личность мужчины. По его словам, при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. «Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — рассказал полковник Горелых.