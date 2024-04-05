В метро на станции «Машиностроителей» в Екатеринбурге умер мужчина

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что полицейские установили личность мужчины. По его словам, при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. «Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — рассказал полковник Горелых.