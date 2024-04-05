В метро назвали причину очередного дождя на «Дунайской»

Датчики системы сработали в 13:10. «Вследствие чего произошло попадание воды в проходящий над путями кабельный коллектор и далее на пути и пассажирские платформы», — говорится в сообщении. Дежурный персонал оперативно перекрыл задвижки в водомерном узле, поступление воды было остановлено.