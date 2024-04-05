Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Как сообщается, «в результате прилетов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано».
«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо. Это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС», — заявили в пресс-службе.