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Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы станции.

Источник: © РИА Новости

«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Как сообщается, «в результате прилетов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано».

«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо. Это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС», — заявили в пресс-службе.