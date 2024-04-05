Холеру завезла в Алматы пассажирка рейса из Дели

«Гражданка Кыргызстана следовала из Дели на родину через Алматы. Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование женщины. После получения результатов анализа выставлен диагноз “холера”. Определён круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар в Алматы», — сообщили в ведомстве.