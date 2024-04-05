Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд с экс-владельцев ЧЭМК

«Сегодня, 5 апреля 2024 года, по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации (…) о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022, а также о взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей, изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей ООО “Кубань-Вино”, ООО “Агрофирма “Южная””, ООО “Агрофирма “Ариант””, ООО “ЦПИ — Ариант”, ООО “Катав-Ивановский литейный завод” рассмотрено, объявлена резолютивная часть решения — исковые требования удовлетворены», — прокомментировали в Арбитражном суде Челябинской области.