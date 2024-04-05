Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд с экс-владельцев ЧЭМК

Ранее, 14 марта со ссылкой на пресс-службу суда сообщалось, что Генпрокуратура, действующая в интересах Российской Федерации, просит взыскать свыше 25,8 млрд рублей с бывших владельцев ЧЭМК. Позже, 28 марта стало известно, что ведомство уточнило размер требований, который стал равен 105 млрд рублей.
Иск был подан к Юрию Антипову, его супруге Людмиле и сыну Михаилу, а также Александру и Людмиле Аристовым, Александру и Елене Кретовым, АО «Компания “Эталон”», ООО «Группа компаний “Ариант”».
«Сегодня, 5 апреля 2024 года, по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации (…) о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19.10.2022, а также о взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей, изъятии в пользу Российской Федерации в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей ООО “Кубань-Вино”, ООО “Агрофирма “Южная””, ООО “Агрофирма “Ариант””, ООО “ЦПИ — Ариант”, ООО “Катав-Ивановский литейный завод” рассмотрено, объявлена резолютивная часть решения — исковые требования удовлетворены», — прокомментировали в Арбитражном суде Челябинской области.
Судебный акт по делу принят в закрытом судебном заседании.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы».
До этого, 16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал идею перенести производство ЧЭМК за пределы Челябинска.