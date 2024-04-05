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В Казани четыре подростка отравились неизвестным веществом, один погиб

КАЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости. Следователи в Казани выясняют обстоятельства отравления неизвестным веществом четверых подростков, один из которых умер, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану.

Источник: © РИА Новости

«Следственным управлением СК РФ по Татарстану по факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на пятницу в «скорую» стали поступать звонки об отравлении несовершеннолетних неизвестным веществом. Всего врачи госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана троих подростков. Еще один мальчик скончался.

По предварительной информации, подростки нашли наркотики в одном из заброшенных зданий в Казани и попробовали их.

СК