В Казани четыре подростка отравились неизвестным веществом, один погиб

По данным следствия, в ночь на пятницу в «скорую» стали поступать звонки об отравлении несовершеннолетних неизвестным веществом. Всего врачи госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана троих подростков. Еще один мальчик скончался.