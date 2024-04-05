В Казани четыре подростка отравились неизвестным веществом, один погиб

«Следственным управлением СК РФ по Татарстану по факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на пятницу в «скорую» стали поступать звонки об отравлении несовершеннолетних неизвестным веществом. Всего врачи госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана троих подростков. Еще один мальчик скончался.
По предварительной информации, подростки нашли наркотики в одном из заброшенных зданий в Казани и попробовали их.