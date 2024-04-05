Эксперты заявили о дефиците в рядах ВСУ из-за потерь

«Когда командир на месте решает боевые задачи, он исходит из тех сил и средств, которые есть в распоряжении. Пришлют ему элитный спецназ или мобилизованных, он их будет посылать вперед решать задачи. Если у человека с военной психологией стоит вопрос решения ее, то у человека, которого поймали и загнали, стоит вопрос личного выживания», — рассказал Мрак.