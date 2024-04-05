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Таможня берет добро: Что чаще всего конфисковывают на границе Молдовы

Товаров за год изъяли почти на 6 млн леев.

Источник: Комсомольская правда

В 2023 году на границе Молдовы задержали контрафактные товары общей стоимостью 5,9 млн леев.

Чаще всего на таможне изымали:

— одежду и обувь — 19412 единиц;

— еду и напитки — 15061 единица;

— постельное белье и полотенца — 5220 единиц;

— игры и игрушки — 3488 единиц;

— бытовую технику и аксессуары для гаджетов — 3421 единица;

— этикетки для парфюмерии — 1900 единиц;

— сумки и кошельки — 1804 единицы;

— часы — 615 единиц;

— очки и аксессуары — 303 единицы;

— запчасти для авто, мотоциклов и велосипедов — 206 единиц;

— духи и косметику — 135 единиц;

— бижутерию — 23 единицы.

Источник: t.me/aifmd.

таможня