Таможня берет добро: Что чаще всего конфисковывают на границе Молдовы

В 2023 году на границе Молдовы задержали контрафактные товары общей стоимостью 5,9 млн леев.
Чаще всего на таможне изымали:
— одежду и обувь — 19412 единиц;
— еду и напитки — 15061 единица;
— постельное белье и полотенца — 5220 единиц;
— игры и игрушки — 3488 единиц;
— бытовую технику и аксессуары для гаджетов — 3421 единица;
— этикетки для парфюмерии — 1900 единиц;
— сумки и кошельки — 1804 единицы;
— часы — 615 единиц;
— очки и аксессуары — 303 единицы;
— запчасти для авто, мотоциклов и велосипедов — 206 единиц;
— духи и косметику — 135 единиц;
— бижутерию — 23 единицы.
Источник: t.me/aifmd.