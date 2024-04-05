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В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Аферист из Псковской области, укравший 25 миллионов рублей у фирмы, заказавшей партию тактических перчаток, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

Источник: © РИА Новости

«Третьего апреля сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержан 38-летний житель Псковской области, подозреваемый в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности», — сообщает пресс-служба.

Оперативники установили, что фигурант был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя организациями на поставку тактических перчаток.

«Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввел в заблуждение руководство одной из компаний и получил от нее аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей», — говорится в сообщении регионального главка.

Отмечается, что товар он не доставил, а авансовые деньги за него вывел через подконтрольные ему организации. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В пресс-службе добавили, что подозреваемый в прошлом уже имел судимость за контрабанду алкогольной продукции.