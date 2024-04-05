В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей

«Третьего апреля сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержан 38-летний житель Псковской области, подозреваемый в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности», — сообщает пресс-служба.
Оперативники установили, что фигурант был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя организациями на поставку тактических перчаток.
«Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввел в заблуждение руководство одной из компаний и получил от нее аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей», — говорится в сообщении регионального главка.
Отмечается, что товар он не доставил, а авансовые деньги за него вывел через подконтрольные ему организации. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В пресс-службе добавили, что подозреваемый в прошлом уже имел судимость за контрабанду алкогольной продукции.