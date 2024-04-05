На ЗАЭС сообщили о прилетах по инфраструктуре станции

Запуск второй азотно-кислородной станции на ЗАЭС состоялся в июне 2019 года. Она предназначена для производства азота, который необходим при ремонте энергоблоков. Вторая станция была запущена на случай, если в ремонте одновременно будут находиться несколько блоков, так как мощности одной станции недостаточно.