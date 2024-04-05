На ЗАЭС сообщили о прилетах по инфраструктуре станции

«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов ее инфраструктуры недопустимо. Это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы.
Запуск второй азотно-кислородной станции на ЗАЭС состоялся в июне 2019 года. Она предназначена для производства азота, который необходим при ремонте энергоблоков. Вторая станция была запущена на случай, если в ремонте одновременно будут находиться несколько блоков, так как мощности одной станции недостаточно.
Накануне на ЗАЭС сообщали, что 4 апреля в 10:06 мск на станции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Причины отключения неизвестны. Из-за отключения линии все шесть блоков станции остановлены. В конце марта руководство ЗАЭС сообщало об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение станции временно обеспечивала линия «Ферросплавная».